Так, например, часть российского города Рязань 9 января осталась без тепла. Причиной исчезновения отопления и горячей воды стала авария на теплосетях Дягилевской ТЭЦ.

Об этом сообщают местные рязанские СМИ.

Температура в Рязанской области упала до -20 °С.

В результате аварии на ТЭЦ без отопления и горячей воды остались две улицы Рязани и район Семчино. В теплосетях микрорайонов Недостоево, Приокский и Канищево нарушен температурно-гидравлический режим.

Кроме того Под Екатеринбургом люди остались без отопления в лютый мороз.

"На улице -30. В домах дети маленькие. Сил нет. Мы не знаем, куда биться, мы замерзаем!" — рассказала одна из местных жительниц.