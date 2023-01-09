Так, например, часть российского города Рязань 9 января осталась без тепла. Причиной исчезновения отопления и горячей воды стала авария на теплосетях Дягилевской ТЭЦ.
Об этом сообщают местные рязанские СМИ.
Температура в Рязанской области упала до -20 °С.
В результате аварии на ТЭЦ без отопления и горячей воды остались две улицы Рязани и район Семчино. В теплосетях микрорайонов Недостоево, Приокский и Канищево нарушен температурно-гидравлический режим.
Кроме того Под Екатеринбургом люди остались без отопления в лютый мороз.
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"На улице -30. В домах дети маленькие. Сил нет. Мы не знаем, куда биться, мы замерзаем!" — рассказала одна из местных жительниц.
На такую же ситуацию пожаловались и другие жители.
"Пока в СМИ обсуждают, как мерзнет Европа, мерзнут люди и на Урале. Наш дом остыл из-за отсутствия отопления. С 1 января с 00:03 у нас постоянные отключения электроэнергии. Я все праздники терпела периодическое отсутствие возможности посмотреть фильм и согреть чайник, но было хотя бы тепло, потому что включали в течение пары часов. Сейчас уже не смешно, можно надевать верхнюю одежду, — рассказала другая жительница.
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