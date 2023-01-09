В Иркутской области (РФ) в ночь на 9 января подожгли военкомат.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Перед поджогом возле военкомата видели человека в черном, который перелез через металлический забор.

В момент ЧП в помещении находились 2 человека, которые эвакуировались самостоятельно. В здании, которое, судя по опубликованным фото является деревянным, повреждена кровля и освещение.

По данным СМИ, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в России начали расклеивать листовки против второй волны мобилизации, в сети появились фото.

В ночь с 4 на 5 января в Комсомольске-на-Амуре на домах были развешаны листовки с предупреждением об очередной волне мобилизации.

В них говорится, что после новогодних праздников планируется ввести военное положение и перекрыть границы для мужчин. ВУЗы получили распоряжение отчислить максимальное количество студентов мужского пола, чтобы они попали под мобилизацию.

Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.