Об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Перед поджогом возле военкомата видели человека в черном, который перелез через металлический забор.
В момент ЧП в помещении находились 2 человека, которые эвакуировались самостоятельно. В здании, которое, судя по опубликованным фото является деревянным, повреждена кровля и освещение.
По данным СМИ, в результате происшествия никто не пострадал.
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Напомним, в России начали расклеивать листовки против второй волны мобилизации, в сети появились фото.
В ночь с 4 на 5 января в Комсомольске-на-Амуре на домах были развешаны листовки с предупреждением об очередной волне мобилизации.
В них говорится, что после новогодних праздников планируется ввести военное положение и перекрыть границы для мужчин. ВУЗы получили распоряжение отчислить максимальное количество студентов мужского пола, чтобы они попали под мобилизацию.
Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.
Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.