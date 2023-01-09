ЧП на борту российского самолета произошло на высоте нескольких километров.

В соцсетях, в частности в Twitter, уже распространяются кадры, которые успел сделать один из пассажиров самолета.

На них можно увидеть, что самолет разгерметизировался прямо во время полета.

⚡️⚡️⚡️ На росії у літака відчинилися двері просто під час польоту на висоті кількох кілометрів.



Ан-26, що летів з Магану до Магадана, раптово розгерметизувався — судячи з відео, яке зняв один з пасажирів, задні двері відкрились наполовину. pic.twitter.com/IEA9OviyLf — Apocalypto 🇺🇦 ❤️‍🔥 (@Apocalypto321) January 9, 2023

Известно, что Ан-26-100 летел из Якутска в Магадан. Во время полета внезапно открылась задняя дверь.

Российские СМИ сообщают, что на высоте нескольких километров открылся люк в грузовом отсеке самолета, а с пассажиров слетели шапки.

Самолет Ан-26-100 удалось вернуть в аэропорт и посадить, 25 находившихся на борту людей не пострадали.

«Это новогодний сюрприз от авиакомпании», «Возрождение авиации России, часть первая», «А шубы не слетели?», «Подшипники начинают барахлить», «Дожили» , – комментируют пользователи Twitter новое ЧП на борту российского самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что российский самолет упал между домами, появилось видео.

Также сообщалось, что российский самолет загорелся прямо в воздухе.

Кроме того, Politeka.net писала, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, начался пожар.

В МЧС уточнили, что разбился истребитель Су-30, выполнявший учебный полет. Самолет упал в черте города, в секторе частной застройки.