В соцсетях, в частности в Twitter, уже распространяются кадры, которые успел сделать один из пассажиров самолета.
На них можно увидеть, что самолет разгерметизировался прямо во время полета.
Известно, что Ан-26-100 летел из Якутска в Магадан. Во время полета внезапно открылась задняя дверь.
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Российские СМИ сообщают, что на высоте нескольких километров открылся люк в грузовом отсеке самолета, а с пассажиров слетели шапки.
Самолет Ан-26-100 удалось вернуть в аэропорт и посадить, 25 находившихся на борту людей не пострадали.
«Это новогодний сюрприз от авиакомпании», «Возрождение авиации России, часть первая», «А шубы не слетели?», «Подшипники начинают барахлить», «Дожили» , – комментируют пользователи Twitter новое ЧП на борту российского самолета.
Напомним, ранее сообщалось, что российский самолет упал между домами, появилось видео.
Также сообщалось, что российский самолет загорелся прямо в воздухе.
Кроме того, Politeka.net писала, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, начался пожар.
В МЧС уточнили, что разбился истребитель Су-30, выполнявший учебный полет. Самолет упал в черте города, в секторе частной застройки.