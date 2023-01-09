В этом году в начале весны в Украине планируют провести индексацию пенсионных выплат.

Выплаты могут быть повышены на 24%,, но их получат далеко не все пенсионеры, а новый уровень не позволит компенсировать прошлогодний рост цен. Все потому, что на самом деле должна произойти не индексация, а так называемое осовременивание пенсий, сообщает Обозреватель.

Повышение не коснется тех украинцев, которые имели небольшие зарплаты или накопили маленький стаж. В таком случае государственные гарантии «подтягивают» пенсию до определенного уровня, и эту «надбавку» и учитывают при осовременивании.

Чтобы осовременить пенсии на 24%, нужно около 60 млрд грн. При этом в бюджете предусмотрено всего около 40 млрд грн, а еще 20 млрд грн придется «найти» в течение года.

Известно, что выход в повышении базовых стандартов — минимальной зарплаты до 10 000 грн (с 6700 грн), минимальной пенсии — до 4000 грн (с 2093 грн).

В настоящее время в рамках формулы среднюю зарплату за три года по стране умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Таким образом, с 35 годами стажа и средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию, размер которой будет составлять всего 35% от средней зарплаты по стране за три года.

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