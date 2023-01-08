За границей увеличилось количество школьников из Украины. С начала этого учебного года эта цифра выросла на около 10 тысяч.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что на начало января 2023 года за границей находится около 500 тысяч украинских школьников. При этом на 1 сентября 2022 года таких было 488 тысяч.
Шкарлетт рассказал, что первый семестр учебного года в Украине закончили 4 миллиона учеников.
Однако многие школьники сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Еще около 500 тысяч – за границей.
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По словам главы МОН, ни родители, ни дети не хотят оставлять обучение в учебных заведениях Украины. Так что им предоставляют такую возможность.
"У нас есть международная украинская школа, которая позволяет по месту нахождения за границей учиться в асинхронном режиме", – добавил Шкарлет.
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