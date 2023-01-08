В Украине все больше распространяется мошенничество под видом социальных выплат.

Как предупредили в МВД Украины, в интернете аферисты присваивают деньги под видом предоставления выплат пострадавшим от войны украинцам. Мошенники создают страницы-клоны официальных страниц, где предлагают ввести персональные данные и номера банковских карт.

"Рекомендуем: всю информацию получать из официальных источников; не переходить по сомнительным гиперссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним; в случае подозрения мошеннических действий - немедленно обратиться в полицию", - подчеркнули в МВД.

Официальные страницы учреждений в социальных сетях имеют верификацию, то есть у названия есть синяя отметка.

Ранее сообщалось, что киберполицейские разоблачили участников преступной организации в мошенничестве под видом государственных выплат. Злоумышленники использовали фишинговые сайты для получения данных банковских карт граждан и последующего присвоения денег. По предварительным подсчетам, потерпевшим нанесено более миллиона гривен ущерба.

Организатор подыскивал исполнителей, которые по заказу создавали фишинговые сайты. Затем злоумышленники использовали онлайн-сервисы для массовой рассылки SMS. Гражданам поступали сообщения о возможности получения социальных выплат, в частности, єПідтримки, помощи от ЕС, различных программ благотворительных фондов. Для этого им предлагалось перейти по ссылке и указать данные банковских карточек, на которые якобы будет зачислена помощь.

Напомним, ранее сообщалось, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.

Также сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам - кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.