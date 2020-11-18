Кто мог такое допустить?

Сторонники РФ оказались в Верховной Раде и хотят "взорвать проевропейский нарратив" в Украине

Так, олигархи все еще звонят судьям и командуют ими, а союзники России сидят в Верховной Раде и делают все возможное, чтобы подорвать украинскую демократию.

Такое мнение озвучила временно поверенная в делах Посольства США в Украине Кристина Квин, передает "Судебно-юридическая газета".

Дипломат обратила внимание на два важных вызова по евроатлантической интеграции, которые должна реализовать Украина. В другом случае наша страна не сможет показать достижения в этом вопросе.

Она убеждена, что Украина борется с агрессией РФ на многих фронтах: Донбасс, Крым, кибератаки, и дезинформация, которая распространяется с территории РФ, а также через союзников России, которые сидят и в Верховной Раде.

Кроме того, перед украинским государством стоят внутренние вызовы по борьбе с коррупцией. И важно, чтобы реализация обоих происходила одновременно.

По ее словам, специалисты видят попытки со стороны "союзников РФ подорвать проевропейский нарратив Украины и сформировать антизападный". Она уточнила, что это делается в том числе с помощью медиахолдингов и социальных сетей.



Также Квин указала на то, что в Украине "личные интересы" некоторых извне пытаются управлять внутренними делами страны. Стремятся управлять ею, хотят обогатиться и добиться того, чтобы попытки Украины в направлении евроатлантической интеграции провалились.

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