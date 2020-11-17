Росіяни хочуть мати необмежений доступ не тільки в Чорноморському регіоні, а й за його межами

А домінування в Чорноморському регіоні - це не тільки інтерес президента Володимира Путіна, це сутність Росії. Адже РФ прагне бути "великою державою", а це неможливо без контролю над Чорним і Балтійським морями.

Про це розповів колишній командувач сухопутних сил ЗС США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Для Росії Чорне море-це фактично пусковий майданчик, який вона використовує в своїх цілях, наприклад, для підтримки режиму Асада в Сирії або для проведення інших операцій на Сході Середземномор'я. Скажімо, для створення військово-морської бази в Судані. І все це росіяни можуть робити через свій порт в Криму", – зазначив генерал.

Якщо ж говорити про Чорноморський регіон як про змагальний кубок, тоді, за словами американського військового, Крим – найбільш важливий для Росії через військові бази і доступ до моря.

"Для Росії - це можливість демонструвати свою силу. Там є більше можливостей, ніж вони мають в Калінінграді, який для Росії більше тягар. Тому що близько розташований до НАТО і Балтійського моря, під контролем НАТО", - пояснив колишній командувач сухопутних сил ЗС США.

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