Россияне хотят иметь неограниченный доступ не только в Черноморском регионе, но и за его пределами

А доминирование в Черноморском регионе – это не только интерес президента Владимира Путина, это сущность России. Ведь РФ стремится быть "великой державой", а это невозможно без контроля над Черным и Балтийским морями.

Об этом рассказал бывший командующий сухопутных сил ВС США в Европе Бен Ходжес в интервью "Цензор.НЕТ".

"Для России Черное море – это фактически пусковая площадка, которую она использует в своих целях, например, для поддержки режима Асада в Сирии или для проведения других операций на Востоке Средиземноморья. Скажем, для создания военно-морской базы в Судане. И все это россияне могут делать через свой порт в Крыму", – отметил генерал.

Если же говорить о Черноморском регионе как о соревновательном кубке, тогда, по словам американского военного, Крым – наиболее важен для России из-за военных баз и доступа к морю.

"Для России – это возможность демонстрировать свою силу. Там есть больше возможностей, чем они имеют в Калининграде, который для России больше бремя. Потому что близко расположен к НАТО и Балтийскому морю, под контролем НАТО", – пояснил бывший командующий сухопутных сил ВС США.

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