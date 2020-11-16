Є явні дивацтва в його поведінці...

У ЗМІ з'явилися чутки про хворобу Паркінсона у Володимира Путіна, що похитнуло його владу

Адже влада глави Росії слабшає через погіршення його здоров'я. Є об'єктивні докази його проблем зі здоров'ям, наприклад, через це він півроку сидить в бункері і є явні дивацтва в його поведінці.

Такий коментар дав російський політолог Андрій Піонтковський для видання Обозреватель.

"Останнім часом мені вдалося переговорити з багатьма інсайдерами, вони підтверджують: на обличчя тенденція ослаблення реальної влади Путіна",- розповів він, пояснивши, що Путін вже і в бункер сховався.

За словами Піонтковського, це пов'язано не з людьми з оточення глави РФ, а "чисто фізично".

"Людині зі слабеньким здоров'ям і психологічним станом, що знаходяться в бункері, дуже важко ефективно управляти такою великою державою і контролювати всі процеси. Так що ця тенденція дійсно об'єктивна", - додав політолог.

Також ми повідомляли, що про серйозну недугу російського президента Володимира Путіна згадала екс-депутат Палати представників Національних Зборів Республіки Білорусь Ганна Канопацька.



Подробиці протікання хвороби у Володимира Путіна вона не розкрила, проте зазначила, що саме через проблеми зі здоров'ям Путін так поспішає довести до кінця політичні заділи.

Нагадаємо, дивна поведінка Путіна на форумі викликала небувалий ажіотаж.

Як повідомляла Politeka, Путін з бункера заговорив про похорон.

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