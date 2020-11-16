Есть явные странности в его поведении...

В СМИ появились слухи о болезни Паркинсона у Владимира Путина, что пошатнуло его власть

Ведь власть главы России ослабевает из-за ухудшени его здоровья. Есть объективные доказательства его проблем со здоровьем, например, из-за этого он полгода сидит в бункере и есть явные странности в его поведении.

Такой комментарий дал российский политолог Андрей Пионтковский для издания Обозреватель.

"В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: на лицо тенденция ослабления реальной власти Путина", – рассказал он.

По словам Пионтковского, это связано не с людьми из окружения главы РФ, а "чисто физически".

"Человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы. Так что эта тенденция действительно объективна", – добавил политолог, объяснив, что Путин уже и в бункер спрятался.

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Подробности протекания болезни она не раскрыла, однако отметила, что именно из-за проблем со здоровьем Путин так спешит довести до конца политические заделы.

Напомним, странное поведение Путина на форуме вызвало небывалый ажиотаж.

Как сообщала Politeka, Путин из бункера заговорил о похоронах.

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