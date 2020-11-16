В оккупированном Крыму может быть ядерное оружие, которое размещается недалеко от населённых пунктов
Возможности РФ в этой сфере в Крыму достаточно велики, а несколько объектов для хранения подобного оружия там были созданы еще при СССР.
Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в интервью для Апострофа.
Один из таких объектов – это так называемая "Феодосия-13", ныне село Краснокаменка, где с начала 50-х годов в течение 6 лет велось большое строительство базы хранения.
"Воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на..."
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
НБУ нанес сильный удар по доллару и евро, курс валют изменится сразу после выходных: что ждет гривну
Женьки из "Сватов" больше нет: Анна Кошмал поразила вульгарным видом на съемках "Папика"
Бывшее 12 управление Министерства обороны СССР, которое отвечало как раз за ядерное оружие. Объект был в использовании до 1996 года, а последнее оружие оттуда было вывезено в середине 1990-х годов.
По информации генерала, данное хранилище – это более 30 км тоннелей, сам объект был частично законсервирован, частично разворован. После оккупации Крыма россияне начали вести на нем какие-то опасные работы, сказал Кривонос.
Второй объект – это Балаклава, где размещены российские подлодки и есть место для более тяжелого вооружения, в том числе и для ядерных боеголовок.
"Также там, и это проверенная информация, сделаны дополнительные штольни для подводных лодок", – подчеркнул замглавы СНБО Сергей Кривонос.
Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.
Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.