А кого в следующий раз отправят

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский обратился с призывом к жителям ОРДО

Он хочет принудительно отправлять мужчин в боевые подразделения "ДНР" и инициировал "всеобщую воинскую повинность" в ОРДО, передает Диалог.

Ходаковский задал вопрос пользователям сети о том, хотят ли они присоединиться к России, где всеобщий воинский призыв до сих пор является нормой.

"За 6 лет войны на Донбассе ситуация дошла до той точки, когда "добровольческий" ресурс наемников требует незамедлительной подпитки", - забил он тревогу.

Таким образом, подростков и молодых мужчин на оккупированной части Донбасса могут принудительно отправить в боевые подразделения боевиков.



"Вы хотите в Россию? А как быть с тем, что там призывают на срочную службу? В Карабахе, кстати, оборону держали срочники: за тридцать лет ресурс добровольцев не мог не истощиться — у нас он уже шесть лет себя расходует. Но пока он не израсходован окончательно, необходимо его восполнять", — предупредил он.

Также ранее сообщалось, что Александр Ходаковский признал, что в 2014 году боевики разграбили Донбасс для "решения военных и хозяйственных задач".

Он также рассказал о том, как поспособствовал передаче бизнеса оккупационным властям "ДНР", однако впоследствии оказалось, что "государство" отнеслось к компаниям как к объектам для разграбления.

Напомним, боевики "ЛНР" и "ДНР" по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.