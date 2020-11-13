Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков похвастался успехами РФ в борьбе с китайским вирусом

По его словам, система здравоохранения России оказалась более эффективной в условиях массового заражения граждан, чем американская. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«Она совсем другая, она коренным образом отличается от американской системы здравоохранения, и, видите, получилось, что при массовом инфицировании населения наша система здравоохранения лучшим образом может обеспечивать людей защитой», – заявил он, поясняя, почему в России смертность ниже, чем в США.

Назвал он и причину массового распространения вируса за океаном:

«У них там в Америке демонстрации, разные акции и так далее, никто ничего не соблюдает. У нас все-таки более дисциплинированно в этом плане».

По поводу слов Пескова уже появилась реакция в соцсетях. Так, блогер Вашингтонский Обком поделился архивным видео, в котором Путин дал свою оценку тому, что говорит его пресс-секретарь.

«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую «пургу», что я смотрю по телевизору и думаю: что он там рассказывает? Кто ему это поручил?».

Песков: российская медицина оказалась лучше приспособлена к эпидемии, чем американская pic.twitter.com/BTxfSKLnL1 — Вашингтонский Обком (@_Fashington) November 13, 2020

«В Алтайском крае рядом с барнаульской горбольницей №11, перепрофилированной в ковидный госпиталь, установили рефрижератор для трупов», – написал один из комментаторов в ответ на заверения Пескова.

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