Уборщицу Марину Удгодскую из Чухломского района Костромской области, победившую на выборах в борьбе за кресло главы поселка, выдвинули на Нобелевскую премию мира

На такой эксперимент решились журналисты одного из известных российских изданий, сообщает телеграмм-канал «Лентач».

Им интересно было проверить, действительно ли на эту премию можно подать любого человека.

Сообщается, что, согласно одного из правил организаторов премии, выдвигать кандидатов могут только определенные люди. В этом перечне – члены национальных ассамблей, главы государств, члены Международного суда в Гааге, почётные профессора, доценты разных наук, ректоры и директора некоторых учебных заведений и т.п.

Журналист, который решил номинировать Удгодскую, раньше был преподавателем в вузе. Поэтому он направил в комитет заявку, откуда ему подтвердили тот факт, что он действительно может выдвигать кандидатуру.

Вдохновившись ответом, он тут же номинировал победительницу выборов, отметив, что «молодая женщина выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление».

35-летняя Марина Удгодская, работавшая пять лет уборщицей в местной администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения, выиграв выборы с 61,7% голосов. За нее проголосовали больше половины из 400 избирателей. Она стала единственной, кто согласился выступить в качестве соперника действующего главы-единоросса Николая Локтева, иначе бы выборы оказались сорванными как безальтернативные.

1 октября Удгодская вступила в должность. Спустя два месяца женщина заявила, что хочет сложить полномочия, однако ее убедили этого не делать, пообещав помощь, и 13 ноября стало известно, что она продолжит работу на посту.

«Может победить, ей не впервой», «Номинируют обычно тех, кто достиг каких либо выдающихся результатов в чем-либо. А в чем её достижение? В том, что её избрали? Так там по ходу ситуация такая, что выбрали бы и корову вместо едроса», «Ну тащемта многие управленцы этого уровня имеют столько же знаний, что и эта уборщица», «Отличный сценарий для абсурдной комедии», «Для мира что сделала конкретно эта уборщица ? Оказалась в нужном месте в виде козла отпущения ? Чушь какая 🤦‍♀», – пишут в комментариях.

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