Писательница не испугалась и все рассказала

Писательница Светлана Алексиевич сделала неожиданное заявление о протестах в Беларуси

По ее словам, Белорусы оказались один на один с диктаторским режимом Лукашенко, а в стране на протестах находятся переодетые российские солдаты, которые помогают силовикам мучать людей.

Об этом она заявила на пресс-конференции литературного фестиваля Taormina Book в Италии, передает издание Обозреватель.



По словам нобелевской лауреатки, между Европой и Россией есть негласная договоренность, что Беларусь - зона интересов Москвы.

"И поэтому мы остались одни, нам никто серьезно не помогает, потому что любая помощь извне приведет к конфликту с Россией", – сказала Алексиевич.

Также она подчеркнула, что, покинув страну, не уехала в эмиграцию, а собирается вернуться назад.

"Я поехала, чтобы побывать у вас, врачу своему в Берлине показаться и уехать домой. Многие считают, что меня уже не пустят домой. У нас такое бывает. Но я все-таки попробую вернуться и жить дома", – сказала Алексиевич.

Она призналась, что в Беларуси не чувствует себя в безопасности, потому что все ее единомышленники находятся в заключении или в вынужденной эмиграции.

Также ранее сообщалось, что Светлана Алексиевич заявила, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента Беларуси, пока еще не поздно. При этом она добавила, что власть Беларуси объявила войну своему народу.

Напомним, что лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти, пока не поздно.

Также Politeka писала, что Соскин объяснил, почему Украина должна разорвать связи с режимом Лукашенко.