В России детям решили показать, что такое концентрационный лагерь, чтобы воспитать в них еще больших патриотов

С этой целью в Карелии построили и готовят к открытию объект под названием «Бутафорский концлагерь», сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Он находится в деревне Ватнаволок Кондопожского района и представляет собой точную копию концлагеря. В нем будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей.

На территории уже построены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки. При строительстве лагеря были использованы декорации снятого в Карелии фильма «Весури», посвященного малолетним финским узникам.

Первые экскурсии туда повезут уже в начале декабря. Для школьников в музее будет подготовлена программа под названием «Патриотические выходные».

Вишенка на торте во всей этой истории – президентский грант на строительство концлагеря, который получил фонд «Открытые возможности». Именно он занимается созданием музея.

Отмечается, что сначала копию концлагеря хотели построить в другом месте, но местные жители выступили против, и работы пришлось свернуть.

На этот проект уже обратили внимание в соцсетях.

«Ух, развлекательные расстрелы в затылок у оврага, полное погружение, стильно модно молодежно», «Маразм крепчал», «Патриотические выходные для малолетних узников лагеря под названием Россия», «Уже слов нет...», «Вместо больниц и тёплых туалетов в школах», – пишут пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Крыму оккупанты закупают оружие для лагеря «Артек». Таким образом они вооружают «Юнармию», приучая детей уже с восьми лет быть готовыми «умирать за Россию».

Напомним, писатель Сотник рассказал, что создал Путин в России.

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