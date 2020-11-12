В России детям решили показать, что такое концентрационный лагерь, чтобы воспитать в них еще больших патриотов
С этой целью в Карелии построили и готовят к открытию объект под названием «Бутафорский концлагерь», сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.
Он находится в деревне Ватнаволок Кондопожского района и представляет собой точную копию концлагеря. В нем будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей.
На территории уже построены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки. При строительстве лагеря были использованы декорации снятого в Карелии фильма «Весури», посвященного малолетним финским узникам.
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Первые экскурсии туда повезут уже в начале декабря. Для школьников в музее будет подготовлена программа под названием «Патриотические выходные».
Вишенка на торте во всей этой истории – президентский грант на строительство концлагеря, который получил фонд «Открытые возможности». Именно он занимается созданием музея.
Отмечается, что сначала копию концлагеря хотели построить в другом месте, но местные жители выступили против, и работы пришлось свернуть.
На этот проект уже обратили внимание в соцсетях.
«Ух, развлекательные расстрелы в затылок у оврага, полное погружение, стильно модно молодежно», «Маразм крепчал», «Патриотические выходные для малолетних узников лагеря под названием Россия», «Уже слов нет...», «Вместо больниц и тёплых туалетов в школах», – пишут пользователи в комментариях.
Ранее мы рассказывали о том, что в Крыму оккупанты закупают оружие для лагеря «Артек». Таким образом они вооружают «Юнармию», приучая детей уже с восьми лет быть готовыми «умирать за Россию».
Напомним, писатель Сотник рассказал, что создал Путин в России.
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