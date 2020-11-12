На Донбассе обнаружили современную военную технику Вооруженных сил России

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на InformNapalm.

Так, в новом отчете СММ ОБСЕ отмечается, что на полигоне вблизи Шимшиновки, что в 27 км от оккупированного Луганска, были обнаружены установки дистанционного разминирования УР-07 "Пересортировка".

Разведчики сообщают, что "Пересортировка" – это относительно новый тип российской техники, которая могла попасть на Донбасс исключительно с территории РФ. Также отмечается, что это один из первых случаев фиксации этой техники на оккупированной части Донбасса.

Установка начала поступать на вооружение МО РФ относительно недавно - с 2014 года. В перспективе такие машины должны были заменить более устаревшие УР-77 "Метеорит".

Волонтеры-разведчики неоднократно фиксировали размещения УР-77 "Метеорит" на Донбассе, в том числе и среди жилых зданий, что было потенциально опасно, учитывая, что только один боекомплект для УР-77 - это 1450 кг взрывчатого пластической вещества.

Что же касается установки "Пересортировка", следует отметить, что она способна делать проходы в минных полях шириной в несколько десятков метров. Дальность подачи зарядов составляет для УЗП-06 – 340 метров, а для УЗП-06Д – 1 км. Новые заряды способны уничтожать любые существующие типы мин. Установки разминирования представляют собой ракеты с длинным тросом. На тросе размещены заряды взрывчатки. При падении троса на землю после пуска ракеты взрывчатка, прикрепленная к нему, детонирует и инициирует подрыв.

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