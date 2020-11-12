Несмотря на то, что информации об ухудшении состояния здоровья президента РФ Владимира Путина все больше, пока что он никуда не уйдет

Такое мнение в интервью изданию «Телеграф» высказал генерал ВСУ, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, радость от скорого ухода Путина преждевременна.

«Согласно моей информации – от иностранных коллег, в том числе из РФ, в ближайшем будущем уход Путина не планируется, а состояние его здоровья вовсе не так критично, как кому-то хотелось бы… Многое выдается за желаемое. Думаю, еще год-полтора каких-то резких движений в российской политверхушке не будет», – подчеркнул он.

Если же вдруг Путин сойдет с дистанции, то вряд ли политика Кремля особо изменится.

«Силовой блок в РФ давно интегрирован в экономику и политику. Или глава Минобороны Шойгу, или известные генералы ФСБ, имеющие отношение к Роснефти и не только, будут формировать политику единого формата, отстаивая интересы РФ на мировом уровне. И не факт, что их политика будет менее жесткой, чем у Путина», – предполагает генерал.

Что касается возможного преемника российского президента, то, в случае чего, могут срочно сменить премьера. Однако, говорит Маломуж, в ближайшее время изменения ситуации в России ждать не стоит.

Отметим, что издание New York Post сообщило о том, что у Владимира Путина – болезнь Паркинсона, а также ряд других заболеваний, которые делают невозможным его дальнейшее пребывание у власти.

Эти слухи подогрели и появления Путина на публике, во время которых он выглядел серьезно уставшим.

Ранее мы писали о том, что в Госдуму РФ подан законопроект о неприкосновенности президентов России даже после сложения ими полномочий. Многие эксперты усмотрели в этом попытки Путина обезопасить себя в будущем и уйти от ответа за содеянные преступления.

Напомним, Путин в спешке перебрался в ядерный бункер из-за событий в США.

Как сообщала Politeka, Байден пообещал наказать Путина.

Также Politeka писала, что у Путина хотели "кинуть" Турцию в Карабахе, Эрдоган не стал молчать.