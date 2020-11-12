РФ, по примеру СССР, пугает весь мир ядерным оружием, ведь больше удивить его нечем

С победой Джо Байдена на выборах в США в России снова решили дать понять США, что с Путиным шутки плохи

Сначала президент РФ сообщил о том, что ядерная триада остается гарантом "безопасности" России, а через день похвастался пунктом управления ядерными силами высокой степени защиты.

Все это было сделано с одной целью, пишет на своей странице в Фейсбуке написал главред издания Newsader, российский журналист Александ Кушнарь.

«Кремль напоминает новой американской администрации о том, какова единственная реальная причина того, почему вообще его, Путина, надо воспринимать всерьез», – поясняет он.

То есть, по мнению руководства РФ, их нужно уважать не за силу российской армии, дипломатического искусства Москвы или экономической, культурной и научной привлекательности России, а просто потому, что где-то спрятаны ракеты с ядерными боеголовками, которые легко уничтожаются дронами стоимостью 50 тысяч долларов.

При этом, уверен автор, это оружие поистине идеально, и не только из-за своей разрушительной силы, но еще и потому, что никто не станет проверять его потенциал. А ведь на поверку все может оказаться такой же рухлядью, как системы С-300 в Карабахе и С-125 в Сирии

«А поскольку никто не будет проверять готовность ядерных сил России, то его даже не надо поддерживать в необходимом состоянии и, тем более, модернизировать. Достаточно сделать официальное заявление о том, что оно обслуживается и модернизируется – бери да списывай тонны бюджетных статей под «Сармат», «Авангард» и «Буревестник», попутно угрожая этим добром всем тем, кому не нравится «русский мир» в действии», – иронизирует журналист.

Однако в США не станут форсировать Путина и заставлять его идти на радикальные меры. Администрация Байдена, как и в случае с Трампом, подождет, пока тот «спечется». Просто времени может понадобиться больше. Еще в 2018 году новый президент США говорил о том, что Россия находится в колоссальном упадке и летит в низ по наклонной плоскости на высокой скорости. И весь вопрос лишь в том, когда она достигнет дна.

«Собственно, в этом и заключается единственная реалистичная стратегия любой американской администрации в отношении Кремля – ждать, когда Россия подберется к "финишу", осторожно подталкивая ее к нему», – подытожил Кушнарь.

Напомним, сторонники Путина взвыли из-за победы Байдена.

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