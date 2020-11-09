Победа Джо Байдена на президентских выборах в США стала настоящим ударом для многих россиян и пророссийски настроенных украинцев

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук пишет известный журналист Айдер Муждабаев, передает Politeka.net.

«Всю пророссийскую сволочь, в т.ч. в Украине, буквально колбасит от политической смерти Трампа. Так, будто в агонии они сами, причём физически», – констатирует автор.

Муждабаев подметил, что, в принципе, такие действия логичны и объяснимы:

«Они правильно понимают: это начало их конца на мировом уровне, и крысы путинского титаника мечутся, ища выход. Они пишут какие-то дебильные посты или строчат проклятия в приват (зачем — непонятно). Орут, что без Трампа весь этот мир рухнет».

Автор подчеркивает, что рухнет не весь, а только «русский мир» в самом широком смысле этого слова.

«Его истерикой я полностью удовлетворён. И это ещё раз показывает, кому выгоден Трамп в мировом масштабе. Отличные дни настали!», – подытожил журналист.

Ранее мы писали о том, что в Кремле началась паника после того, как стали известны результаты выборов. В свое время Байден обещал наказать российского президента Владимира Птуина за вмешательство в американские выборы, и теперь, получив власть, он не преминет осуществить эти угрозы.

В частности, в США теперь могут принять закон закон Deter Act, который похоронит экономику России за два года.

Кроме этого, США усилят военную группировку в Сирии и Афганистане, вытеснив оттуда российских наемников.

Напомним, Байден пообещал Украине летальное оружие и "давление" на Россию.

Как сообщала Politeka, Гарри Табах проанализировал выборы президента в Соединенных Штатах.

Также Politeka писала, что Джо Байден и Дональд Трамп отреагировали на результаты выборов в Америке.