Джо Байден, который предварительно побеждает на выборах президента США, заявил об упадке РФ
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Deutsche Welle.
Так, в сети появилось видео с заявлением Джозефа Байдена о РФ, которое точно характеризует отношение будущего президента США к Кремлю.
Во фрагменте выступления Байдена, датируемого 2018 годом, на форуме Council on Foreign Relations, можно услышать, что соперник Трампа на самом деле думает о РФ.
Пенсии и зарплаты массово пересчитают, Кабмин объявил о важных изменениях: "Индексация будет происходить..."
"Невеста" Харламова игриво приспустила бретельки платья с внушительным декольте: "Какая же кошечка"
Украинцам придется заплатить крупные налоги с зарплат, аренды и даже пенсий: "нужно внести деньги до..."
Заросший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил новой внешностью, артиста не узнать: "Шо вы там, лысые?"
Так, Байден обращает внимание на нынешнее состояние России: по его мнению, страна находится в колоссальном упадке. Политик отмечает, что по сравнению с Соединенными Штатами Россия выглядит слабо и неубедительно как с точки зрения эффективности, так и потенциала.
"Россия сейчас находится в колоссальном упадке. Она стремительно скользит вниз по наклонной плоскости. Вопрос лишь в том, когда они придут к финишу", - говорил Байден в 2018 году.
При этом в комментариях россияне возмутились таким заявлением Байдена, уверяя, что с экономикой в стране якобы все хорошо.
"Да, да, мы это уже слышали: и про разорванную в клочья экономику, и про все остальное. Вот только в стране, где "упадок экономики", на выборы фанерными листами витрины не заколачивали", "Боюсь, что Байден потеряет свой песок до того, как узнает Америка, что Россия превзошла все ожидания мерзких и отпетых демократов", "И постоянно о нас говорят. Раз мы так катимся по наклонной, чего это обсуждать", "А теперь они пыжатся, чтобы Россию в гиперзвуку догнать... А до рекорда Роскосмоса 3 ч. 3 мин. их вшивый Илон - годы, а может и десятилетия", - пишут в комментариях.
Напомним, Байден пообещал Украине летальное оружие и "давление" на Россию.
Как сообщала Politeka, Гарри Табах проанализировал выборы президента в Соединенных Штатах.
Также Politeka писала, что Джо Байден и Дональд Трамп отреагировали на результаты выборов в Америке.