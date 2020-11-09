Джо Байден, который предварительно побеждает на выборах президента США, заявил об упадке РФ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, в сети появилось видео с заявлением Джозефа Байдена о РФ, которое точно характеризует отношение будущего президента США к Кремлю.

Во фрагменте выступления Байдена, датируемого 2018 годом, на форуме Council on Foreign Relations, можно услышать, что соперник Трампа на самом деле думает о РФ.

Так, Байден обращает внимание на нынешнее состояние России: по его мнению, страна находится в колоссальном упадке. Политик отмечает, что по сравнению с Соединенными Штатами Россия выглядит слабо и неубедительно как с точки зрения эффективности, так и потенциала.

"Россия сейчас находится в колоссальном упадке. Она стремительно скользит вниз по наклонной плоскости. Вопрос лишь в том, когда они придут к финишу", - говорил Байден в 2018 году.

"Россия сейчас находится в колоссальном упадке. Они стремительно скользят вниз по наклонной плоскости. Вопрос лишь в том, когда они придут к финишу", - говорил Джо Байден в 2018 году

#DWархив pic.twitter.com/EF1e0bfX3f — DW на русском (@dw_russian) November 7, 2020

При этом в комментариях россияне возмутились таким заявлением Байдена, уверяя, что с экономикой в стране якобы все хорошо.

"Да, да, мы это уже слышали: и про разорванную в клочья экономику, и про все остальное. Вот только в стране, где "упадок экономики", на выборы фанерными листами витрины не заколачивали", "Боюсь, что Байден потеряет свой песок до того, как узнает Америка, что Россия превзошла все ожидания мерзких и отпетых демократов", "И постоянно о нас говорят. Раз мы так катимся по наклонной, чего это обсуждать", "А теперь они пыжатся, чтобы Россию в гиперзвуку догнать... А до рекорда Роскосмоса 3 ч. 3 мин. их вшивый Илон - годы, а может и десятилетия", - пишут в комментариях.

Напомним, Байден пообещал Украине летальное оружие и "давление" на Россию.

Как сообщала Politeka, Гарри Табах проанализировал выборы президента в Соединенных Штатах.

Также Politeka писала, что Джо Байден и Дональд Трамп отреагировали на результаты выборов в Америке.