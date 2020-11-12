Адмирал Игорь Воронченко призвал Украину выработать стратегию по деокупации Крыма, ведь Россия уже запустила там "сирийский экспресс"

Он считает, что когда действия Украины и всех ее партнеров будут слаженными и решительными деоккупация Крыма будет возможной, а до тех пор ничего толком не выйдет.

Об этом он рассказал на Львовском форуме по безопасности, пишет "Цензор.НЕТ".

Кроме того, он отмечает, что Украина спустя столько лет не выработала четкую стратегию по возвращению полуострова. Тем не менее он уверен, что будет проведен анализ для обнаружения слабых сторон Российской Федерации.

"Без Крыма "властелина в Кремле" уже не будет. Без Крыма не будет опасности действий России в Сирии, Северной Африке и на Ближнем Востоке", – считает Воронченко.

Он также обратил вниманиена то, что все друзья Украины должны отказаться от расхождений во мнениях и следовать единой позиции по отношению к стране-агрессору.

"То снимаем санкции, то не снимаем, то строим второй "Северный поток", то не строим". Россию должны признать агрессором раз и навсегда", – убежден экс-командующий ВМС.

Он объяснил, что патрульные катера РФ позволят обеспечить России свою экономическую зону в регионе. Что касается корветов, то они будут выполнять функцию своеобразного "сирийского экспресса". В свою очередь, ракетные корабли необходимы агрессорам для возможности нанести удар в любой точке указанных регионов, в том числе и по Украине.

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