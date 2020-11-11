На сегодняшний день остановить заболеваемость на коронавирус в Украине могут только значительно более жесткие меры

Вместо карантина выходного дня, который существенно не повлияет на снижение темпов вируса, лучше ввести полный локдаун длиной около 2 недель.

Такое мнение озвучила заслуженная врач Украины Ольга Богомолец для журналистов издания Обозреватель.

Она пояснила, что 2 недель будет достаточно для того, чтобы те украинцы, которые заразились, были обнаружены и переболели. Кроме того, за это время не будет новых заражений. Также Богомолец считает, что в Украине уже поздно делать карантин выходного дня.

"Есть вещи, которые нужно делать тогда, когда они нужны. Я говорила о карантине выходного дня в сентябре и в начале октября. На сегодняшний день карантин выходного дня особо не повлияет на увеличение или уменьшение заболеваемости", – заявила она.

По мнению Богомолец, в течение 2-3 недель локдауна заболеваемость будет продолжать расти, "но потом жесткими методами можно ее обуздать".

"У медиков не осталось ни сил, ни коек, ни кислорода. На сегодняшний день то, что делает правительство, приведет к медицинской сортировке. Вы или ваши близкие просто могут стать теми людьми, до которых очередь просто никогда не дойдет", – отметила Богомолец.

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