Жители оккупированного Крыма оказались в зоне риска из-за очередного химического выброса

В частности, около административной границы с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области зафиксировали загрязнение воздуха со стороны завода "Крымский титан". Мониторинг проводился в Чаплынском и Каланчацком районах.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



"За время наблюдения было выявлено превышение как максимально разовых, так и среднесуточных предельно допустимых концентраций по метану, сероводорода, углеводным насыщенным оксида азота, озона, диоксида серы, фенола, ксилола, этилбензола, стерола", – говорится в сообщении экологов.

В ведомстве отметили, что люди задыхаются выхлопами, которые их травят, даже не зная об этом. Мониторинг состояния воздуха в зоне влияния деятельности завода "Крымский титан" был начат 20 октября и продлится до 12 ноября.

Также ранее сообщалось, что в 2016-м в Крыму были замечены установки, которые могут транспортировать ядерное оружие.

Ко всему прочему, Российская Федерация продолжает милитаризировать аннексированный украинский Крым, и не исключено, что может разместить там даже ядерное оружие.

Такое предположение сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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