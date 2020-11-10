Аннексированный Крым нужен России лишь с одной целью, но она состоит не в защите крымчан

В частности, единственное, что нужно России - господство в Черноморском регионе и далеко за его пределами. Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщают "Крым.Реалии".

Об этом он заявил во время обсуждения украинскими и американскими политиками, дипломатами и военными аналитиками милитаризации полуострова и ситуации в Черноморском регионе - под угрозой Атлантика и Ближний Восток.

"Россия пытается доминировать в регионе. Мы четко видим ситуацию в Беларуси, ситуацию в Грузии, видим ситуацию в Черном море, где Россия использует Крым как платформу для экспансии в Атлантике и на Ближнем Востоке – и до сих пор достаточно успешно", – указал Загороднюк.

По его словам, Россия увеличивает флот и наращивает вооруженные силы внутри Крыма, о чем сообщает разведка.

Также ранее сообщалось, что в 2016-м в Крыму были замечены установки, которые могут транспортировать ядерное оружие.

Ко всему прочему, Российская Федерация продолжает милитаризировать аннексированный украинский Крым, и не исключено, что может разместить там даже ядерное оружие.

Такое предположение сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

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