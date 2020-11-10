Аннексированный Крым нужен России лишь с одной целью, но она состоит не в защите крымчан
В частности, единственное, что нужно России - господство в Черноморском регионе и далеко за его пределами. Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщают "Крым.Реалии".
Об этом он заявил во время обсуждения украинскими и американскими политиками, дипломатами и военными аналитиками милитаризации полуострова и ситуации в Черноморском регионе - под угрозой Атлантика и Ближний Восток.
"Россия пытается доминировать в регионе. Мы четко видим ситуацию в Беларуси, ситуацию в Грузии, видим ситуацию в Черном море, где Россия использует Крым как платформу для экспансии в Атлантике и на Ближнем Востоке – и до сих пор достаточно успешно", – указал Загороднюк.
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По его словам, Россия увеличивает флот и наращивает вооруженные силы внутри Крыма, о чем сообщает разведка.
Также ранее сообщалось, что в 2016-м в Крыму были замечены установки, которые могут транспортировать ядерное оружие.
Ко всему прочему, Российская Федерация продолжает милитаризировать аннексированный украинский Крым, и не исключено, что может разместить там даже ядерное оружие.
Такое предположение сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.
Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.