В Украине уничтожили документы о вторжении российской армии в Крым и попытках Вооруженных сил оказывать сопротивление

Об этом рассказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана в одном из интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.

Он добавил, что его защита получила такой ответ в Генштабе и предоставил документ, который это доказывает (чтобы его увидеть доскрольте до конца страницы).

"Мы сделали запрос в Министерство обороны и получили ответ, что разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении (тогдашнего и.о. президента) Турчинова о применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016–2017 годах. Нам так ответили в Минобороны", – рассказал Замана.

Так, оказалось, что информация и документы о том, когда впервые и сколько раз в течение февраля – марта 2014 года российские самолеты и вертолеты вторгались в воздушное пространство Украины над территорией Крыма, отсутствуют "в связи с их уничтожением в соответствии с актом на уничтожение №1781 дсп от 22 декабря 2017 года". Также отсутствует информация о попытках ВСУ уничтожить указанную авиацию.

"Это парадоксальные вещи. У нас есть материалы – распоряжения, указы, – которым 30–50 лет. А эти ни с того ни с сего уничтожили. Министр обороны не имел права, и он не взял бы на себя такую ответственность уничтожить такие материалы. Это только распоряжение сверху. Какая причина? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел", – возмутился Замана, добавив, что таким поступком сыграли на руку России.

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