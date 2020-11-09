Эти планы были давно в России

В 2016-м в Крыму были замечены установки, которые могут транспортировать ядерное оружие

Ко всему прочему, Российская Федерация продолжает милитаризировать аннексированный украинский Крым, и не исключено, что может разместить там даже ядерное оружие.

Такое предположение сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для Крым.Реалии.

По его словам, страна-агрессор еще не размещала на полуострове подобное вооружение, но это может случиться в ближайшем будущем.

Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму до сих пор дискуссионный. Данилов же предполагает, мол, это опасное вооружение понадобится России на полуострове, если Кремль начнет проигрывать. Оно понадобится для шантажа Украины.

"То, что там может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", – убежден он.

Со своей стороны экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк обратил внимание на военные усилия РФ, подчеркнув, что она пытается доминировать в регионе.



"Они увеличивают флот и наращивают вооруженные силы внутри Крыма, поэтому продолжаются дискуссии о ядерном оружии на полуострове", – считает он.



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