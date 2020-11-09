​​В ОРДЛО от китайского вируса умирают около девяти процентов заболевших, в то время как в Украине этот показатель – меньше двух процентов

Такие шокирующие данные привел в своем телеграмм-канале известный донецкий блогер и журналист Денис Казанский, передает Politeka.net.

Говоря о статистике смертности, он ссылается на официальные данные «ДНР». К своей публикации журналист прикрепил скрин сообщения из телеграмм-канала «Донецкий телеграмм», где четко и по полочкам разложены все цифры за 7 ноября.

«Просто оцените масштабы гуманитарной катастрофы в ОРДЛО», – резюмирует Казанский

Судя по следующим сообщениям «ведомства», ситуация продолжает ухудшаться.

«По состоянию на 10:00 9 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 7795. На лечении (стационарном и амбулаторном) – 3414 пациентов, выписаны – 3694 человек, летальных случаев – 687», – информирует «министерство здравоохранения ДНР».

Тем временем ситуация с финансированием ОРДЛО Россией, мягко говоря, плачевная. В «республиках» нет работы, зарплат, лекарств, а РФ в разгар всего этого вообще решила прекратить финансирование оккупированных территорий.

Представители России на совещании в Донецке заявили, что в России «тоже проблемы»: растет задолженность по зарплате в отдельных регионах, а денег на запланированные мероприятия не хватает «по известным причинам».

«Премьер-министр ДНР» Владимир Пашков признался, что «руководство ДНР» очень ждало очередного «транша» от России, обещанного до 1 ноября. В частности, этими деньгами планировали выдать зарплаты, купить лекарства и средства защиты для медиков, продукты для бедняков и так далее.

Напомним, доведенные до отчаяния дончане пригрозили Пушилину.

Как сообщала Politeka, в сети показали, что оккупанты сделали с транспортом в Луганске.

Также Politeka писала, что жительница ОРДЛО наелась «русского мира» и забредила Украиной.