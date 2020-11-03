На оккупированной территории Луганской области наблюдается острый дефицит медперсонала, из-за чего умереть в "республике" можно даже от банального аппендицита

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на DonPress.

Так, в неподконтрольных Украине Ровеньках Луганской области возникла серьезная проблема с врачами - их там просто нет.

Местные жители в соцсети рассказывают, что наиболее остро стоит вопрос с терапевтами и хирургами.

"Кто-то умер от пневмонии, кто ею заболел, а кто-то просто уехал подальше из этого гадюшника. Можно отдать концы от банального аппендицита - больные едут на операцию на такси за свой счет в соседние города", - рассказывают местные.

Также жители "ЛНР" отмечают, что подобная ситуация является актуальной других небольших городов самопровозглашенной "республики", где пациенты тоже умирают из-за отсутствия медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что не лучшая ситуация с медициной наблюдается в в "ДНР". Люди рассказывают, что в местных больницах с самого утра наблюдаются огромные очереди. При этом жители Макеевки, приходя в больницу, не соблюдают дистанцию и пренебрегают ношением масок.

Напомним, "вакцины не будет": Россия отказалась помогать жителям "ЛНВ", которые заболели на китайский вирус.

Как сообщала Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.