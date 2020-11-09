Украина ищет возможности закупить российскую вакцину против коронавируса
В частности, посольство Украины в республике Бразилия направило запросы относительно перспектив экспорта вакцины против COVID-19 бразильским государственным институтам, которые являются партнерами производителей России и других стран, ведь деньги для них на первом месте.
Там тестируют и российские вакцины, передает экспертная организация StateWatch.
Также посольство Украины в Бразилии направило Украине подробную информацию об иностранных производителях, которые тестируют вакцину на территории Бразилии. Об этом говорится в письме украинского посла в Бразилии к Минздраву и МИД Украины.
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Однако дипломаты предупреждают правительство Украины, что в первую очередь Бразилия будет удовлетворять потребности внутреннего рынка, который составляет более 210 млн человек.
Также отмечается, что Бразилия не является производителем вакцин, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства в стране.
При этом Бразилия заключила соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций по поставкам 50 млн доз вакцины против COVID-19 "Sputnik-V".
Но на Западе до сих пор скептически относятся к вакцине России. В ее сторону звучала критика, ведь допуск вакцины прошел без масштабных данных третьей фазы испытаний, в которых бы участвовали несколько тысяч испытуемых. Поэтому ее не рекомендуют даже врагам.
Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.
Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.
Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.