Украина ищет возможности закупить российскую вакцину против коронавируса

В частности, посольство Украины в республике Бразилия направило запросы относительно перспектив экспорта вакцины против COVID-19 бразильским государственным институтам, которые являются партнерами производителей России и других стран, ведь деньги для них на первом месте.

Там тестируют и российские вакцины, передает экспертная организация StateWatch.

Также посольство Украины в Бразилии направило Украине подробную информацию об иностранных производителях, которые тестируют вакцину на территории Бразилии. Об этом говорится в письме украинского посла в Бразилии к Минздраву и МИД Украины.

Однако дипломаты предупреждают правительство Украины, что в первую очередь Бразилия будет удовлетворять потребности внутреннего рынка, который составляет более 210 млн человек.

Также отмечается, что Бразилия не является производителем вакцин, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства в стране.

При этом Бразилия заключила соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций по поставкам 50 млн доз вакцины против COVID-19 "Sputnik-V".

Но на Западе до сих пор скептически относятся к вакцине России. В ее сторону звучала критика, ведь допуск вакцины прошел без масштабных данных третьей фазы испытаний, в которых бы участвовали несколько тысяч испытуемых. Поэтому ее не рекомендуют даже врагам.

Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.

Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.