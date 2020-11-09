Реинтеграция Донбасса – процесс, который может затянуться на десятилетия

Такое мнение в одном из интервью выразил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Диалог.UA»

«Я, по сути, как один из ведущих врачей сегодня, который этим занимается, я убежден, что нужно людям говорить правду, даже если она очень неприятная, чтобы оценить фактаж, который есть, и с чем мы будем работать. Поэтому, когда я говорю, что реинтеграция займет много времени, 25 лет, как минимум, то я сразу подчеркиваю, что реинтеграция и деоккупация – это разные вещи», – цитирует издание политика.

Резников подчеркнул, что деоккупация – это далеко не все. После нее предстоит огромная кропотливая работа: от разминирования территорий до создания новой системы государственной власти, местного самоуправления , правоохранительной системы. Кроме того, в эти регионы нужно будет возвращать банковскую систему, создать инфраструктуру и возобновить работу служб, которые перестали работать в 2014 году.

По словам политика, сейчас Украина может скорее вернуть Крым, чем уничтоженный Россией Донбасс.

Отметим, что Резников не в первый раз говорит вещи, которые многим режут слух, однако находят отклик у тысяч украинцев. Так, недавно он сравнил Донбасс с «раковой опухолью», с которой ни Россия, ни Украина не знают что делать.

Слова чиновника поддержала экс-пленница «ДНР» Марина Чуйкова. Она уверена, что этот регион нужно либо лечить, либо отрезать хирургическим путем.

Напомним, мэр Угледара обратился к президенту и премьеру с просьбой спасти шахты города.

Как сообщала Politeka.net, экс-боевик "ДНР" отправил подкрепление в Нагорный Карабах.

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