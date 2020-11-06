Порадовавшись «возвращению» Крыма, россияне, спустя несколько лет начали жаловаться на ужасные условия на полуострове

Одна из тех, кто остался не в восторге от украденной у Украины территории у моря, оказалась и российская пропагандистка Анна Кравченко, передает Politeka.net.

Возмущениями журналистки после отдыха в Крыму поделился блогер КРЫМСкий бандеровец на своей странице в Twitter, опубликовав скрин жалобы.

А почему у русни всегда так? Засрать захваченную территорию, а потом плеваться, что все вокруг засрано? Ссылка на статью с воем пропагандонши Анны Кравченко, которая не узнала в Крыму свое родное понаехавшее быдло и заборы https://t.co/XFrYEyRi1g — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 5, 2020

Кравченко рассказала, что жила в пригороде Ялты. Первое, что ее неприятно удивило, стали цены на питание в отеле. Например, за завтрак в виде салата, хлеба и морса ей пришлось заплатить 350 рублей.

«Удивил и сервис. До человека, который сел за столик, никому не было дела. Минут 15 меня просто игнорировали, а дальнейшее обслуживание больше походило на одолжение, которое хозяева решили сделать по доброте душевной», – пишет она, отметив попутно, что такой же уровень сервиса был почти везде в Крыму, от магазинов до музеев.

Пропагандистка жалуется, что уложиться в тысячу рублей за обед или ужин было нереально.

Второе, что ей не понравилось, – заборы на южном берегу Крыма.

«За ними прячутся жилые дома, гостиницы, то, что на карте отмечено парками и другими достопримечательностями. И они же перекрывают свободный доступ к морю для тех, кто неправильно выбрал место для отдыха», – жалуется Кравченко.

Подытоживая поездку, журналистка подчеркнула:

«Стоит ли ехать отдыхать в Крым — решать вам. Для меня этот опыт оказался скорее негативным, чем наоборот». В следующий раз, добавила она, лучше поедет на море в Абхазию.

«А почему у русни всегда так? Зас*ать захваченную территорию, а потом плеваться, что все вокруг зас*ано? Да и родное быдло, которое теперь повсюду, тоже стоит узнавать в лицо», – иронизирует блогер.

Комментарии под постом соответствующие:

«Верните украденное, мы сразу уберём все заборы! И обед будет подешевле. Только русских потом мы вряд ли пустим в АР Крым», «Уже даже Абхазия лучше. Пипец», – пишут в комментариях.

Напомним, оккупанты надеются спасти Крым от засухи с помощью снега.

Как сообщала Politeka, оккупанты поиздевались над древним Херсонесом.

Также Politeka писала, что оккупанты устроили массовое преследование крымчан, вынесено 140 приговоров.