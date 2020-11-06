Ситуация с водой в оккупированном Крыму остается очень сложной, а засуха привела к тому, что крупнейшие водохранилища критически обмелели

Если весной и летом оккупанты ждали дождей, которые, по их мнению, могли решить проблему с водой, то теперь они надеются на снежную зиму, передает Politeka.net со ссылкой на крымские СМИ.

Трудности с водой на полуострове отметил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сложная, критическая ситуация в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском. Сложная ситуация и в Крыму, там идет речь о водообеспеченности», – заявил он журналистам.

По его словам, исправить ситуацию с засушливостью в этих регионах может снежная зима, однако пока что точных прогнозов на то, какой она будет, нет.

По последним данным крымского Гидрометцентра, на полуостров надвигается мощный Азорский антициклон, который принесет с собой прохладу и «дискомфортный северо-восточный ветер».

По поводу новых чаяний оккупантов уже пошутил блогер КРЫМский бандеровец.

«А как же самолет по вызову осадков? Ну, или крестный ход на крайний случай?», – иронизирует он.

Ранее мы писали о том, что жители Симферополя решили проблему с технической водой очень неожиданным образом. Они начали незаконно врезаться в систему отопления и сливать воду из батарей.

Такая самодеятельность поставила под угрозу отопительный сезон в городе, а по квартирам жителей пошли проверки. Если контролеры обнаружат врезку, то человеку грозит штраф, а также он обязан будет за свой счет ликвидировать последствия такой деятельности.

Напомним, оккупанты решили отобрать последнюю воду у жителей Крыма.

Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от беспредела оккупантов и пожаловались на нищету.

Также Politeka писала, что плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.