А вы верите в возвращение Донбасса?

РФ должна вывести вооруженные формирования с украинской территории

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



По его словам, вопрос безопасности, который внесен в план по обеспечению мира на Донбассе, невозможно осуществить пока на территории ОРДЛО пребывают представители российских войск.

"Конечно мы указываем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", - пояснил Резников в интервью "РБК Украина".

Напомним, украинская сторона подготовила для Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов", чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

По словам Леонида Кравчука в документе должны быть учтены предложения всех сторон.

Также мы сообщали, что Леонид Кравчук считает, что Россия ищет, за что зацепиться для срыва перемирия.

Он пояснил, что Россия и боевики постоянно пытаются остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, что Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему минские договоренности нужно изменить.