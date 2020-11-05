В Госдуме РФ решили обеспечить российским экс-президентам гарантии неприкосновенности

Законопроект, разработанный в соответствии с недавними изменениями Конституции, внесут в Думу в четверг, 6 ноября, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Согласно проекта, президент, прекративший свои полномочия, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Лишить неприкосновенности экс-президента может Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Такую инициативу по спасению Путина от народной «любви», уже высмеяли в соцсетях.

«Вот что значит «думать о будущем» и «обеспечивать спокойную старость», а не вот это вот всё», – говорится в твите блогера «Усы Пескова».

Реакция читателей – вполне в духе публикации.

«В РФ никакие гарантии ничего не гарантируют, надежней будет заварить дверь в бункер», «Со всеми двойниками, чтобы путаницы не было. Как фараонов только при жизни, ибо "великий" человек», «Дедушка на покой собрался, слава тебе Господи!», «Когда "поправки" действительно действуют...», «Так вот чего не хватало Каддафи и Хуссейну – ГАРАНТИЙ!», «Готовится змей, боится, время поджимает», «Соломку себе стелет», «Совсем поехал головой», – пишут в комментариях пользователи.

Ранее мы писали о том, что Путин проехал 70 метров по Красной площади на бронированном авто, чтобы возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Напомним, Путин пошел на крайние меры из-за страха за свою жизнь.

Как сообщала Politeka, странное поведение Путина на форуме вызвало небывалый ажиотаж.

Также Politeka писала, что последнее выступление Путина вызвало тревогу в России.