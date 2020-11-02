Ситуация в Нагорном Карабахе развивается стремительно, причем – не в пользу Армении

Заручившись поддержкой Турции, Азербайджан уже практически на финишной прямой по освобождению Нагороного Карабаха, а Россия, на которую так рассчитывала Армения, не сделала ничего, чтобы поддержать ее, передает Politeka.net.

Не последнюю роль в поражении Армении и потере Россией позиций в Закавказье сыграло состояние здоровья Владимира Путина.

«Ситуация в Нагорном Карабахе развивается крайне плохо для России из-за активной позиции Турции, потому что Эрдоган проинформирован об очень плохом состоянии здоровья и физической слабости российского президента. Турецкий президент знает - сейчас на Путина можно давить и его продавить. Россия проигрывает Закавказье из-за дефектной по своей сути вертикали власти, замкнутой исключительно на первое лицо. Ухудшающееся состояние здоровья Владимира Путина сейчас определяет все - и внешнюю, и внутреннюю политику РФ», – говорится в телеграмм-канале «Закулисный шептун».

Отметим, что в информпространстве уже далеко не в первый раз появляются слухи о том, что у Путина здоровье сдает не по дням, а по часам. С новой силой об этом заговорили после участия главы РФ в заседании дискуссионного клуба «Валдай», на котором он присутствовал виртуально, вещая из своего бункера.

В Европе и на Западе не на шутку встревожились из-за того, как выглядел Путин во время своего выступления.

«Коллективный Запад еще раз убедился, что президент России слабеет не по дням, а по часам. Это человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, живущий в своей реальности, и уже не совсем понимающий, что он говорит. Его слова кардинально расходятся с его действиями. Путин представляет собой стержень системы государственной власти в России, но этот стержень истончается все больше и больше, и все меньше и меньше отвечает требованиям сегодняшнего, а тем более, завтрашнего дня», – пишет все тот же «Закулисный шептун».

Напомним, странное поведение Путина на форуме вызвало небывалый ажиотаж.

Как сообщала Politeka, Путин из бункера заговорил о похоронах.

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