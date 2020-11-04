Скрывшись от россиян в бункере в Ново-Огарево, российский президент, сам того не осознавая, повторяет судьбу Саддама Хусейна

Он самоизолировался от всех, в том числе и своих подельников, а доступ к нему имеет очень ограниченное количество людей, пишет в своем блоге для «Антикора» Виктор Каспрук.

По мнению автора, очевидным является то, что глава РФ панически боится за свою жизнь, поэтому стал «виртуальным президентом».

«Номинально он где-то есть, а вот где именно - никто толком не знает. Похоже, что он начинает повторять путь иракского деспота Саддама Хусейна. Который также скрывался от своего народа. И никто не мог знать, в каком, с более 20 президентских дворцов, он будет ночевать сегодня», – проводит аналогии Каспрук.

Однако у Путина есть основания бояться своего же окружения. Видя, как он ведет Россию к катастрофе, его подельники не хотят потерять то, что награбили за десятилетия.

«Очевидно, что и в высших эшелонах ФСБ, ГРУ, армии и полиции также начали задумываться над тем, что может с ними всеми быть дальше. Ведь Путин создал систему коллективной ответственности, при которой, как он думает, ответственность за уничтожение России равномерно распределяется на всех», – отметил он.

Поэтому лозунг «Нет Путина – нет проблем» сейчас все чаще витает в кабинетах генералитета. Если его отстранят от власти, Россия сможет предложить Западу начать все с чистого листа.

Каспрук подчеркивает, что те, кто привел Путина в главное кресло страны, хотят, чтобы он там еще немного посидел, однако на последних фото видно, что президент напряженный:

«Сжатые руки и напряженный взгляд показывают, что он очень опасается того, что может быть с ним дальше. Все это явно указывает на то, что Путин начал бояться ответственности за все содеянное им».

Теперь он прячется в бункере, надеясь спастись, но это вряд ли станет препятствием, если кто-то решит поквитаться с ним.

««Бледная крыса» спрятался в своем бункере и вылезать на свет не желает. «Обнуленыш» испугался не на шутку и просто не знает, что ему делать дальше», – отмечает Каспрук.

Он не уверен, что Путин хочет вернуться в Кремль, где его поджидает опасность на каждом шагу. Причем боится он не только охраны, но и ближайшего окружения, которое не хочет тонуть вместе с ним.

«Капитаны всегда покидают корабль, который тонет, последними, но Путин решил всех опередить и поступил, как "убежденная крыса", которые, как известно, бегут с обреченного судна первыми. Он бежал из Москвы, и перешел с подчиненными к виртуальному общению».

По мнению автора, Путин «сдулся»:

«Поэтому вполне можно говорить о последних днях путинской "ПОНТеи". И как бы сказали у нас в Одессе, «он так долго принимал всех на понт, что в конце концов взял на понт самого себя». Это эпилогом ко всей его деятельности на посту президента России, который может стать и его эпитафией».

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