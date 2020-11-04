Судьба оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей может определиться уже до конца месяца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Тайны луганской республики".

Так, отмечается, что Кремль уже до конца ноября определится с судьбой ОРДЛО, а в данный момент российские власти якобы сдерживает то, что в Украине до сих пор не объявлены результаты местных выборов. На фоне этого россияне даже отложили совещание с ОРДЛО, которое планировали провести в Ростове-на-Дону.

При этом авторы Telegram-канала уверяют, что в вопросе "решения судьбы" речь идет вовсе не о присоединении к РФ.

"Кому-то пришло в голову, что речь идет о присоединении к РФ. Хотим опровергнуть это мнение. Речь шла именно о переподчинении Ростовской области, по тому же обкатанному РФ принципу Северная - Южная Осетия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что предложенный в рамках минских переговоров "мирный план" из 15 пунктов нацелен на то, чтобы спровоцировать Украину на определенную реакцию.

"План из 15 пунктов был специально выброшен в информационное поле, теперь ждут реакции. Этот план предусматривает создание буферной зоны на Донбассе, на которой не размещаются военные базы иностранных государств, с обоюдным финансированием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это лишь один из сценариев, и все должно решиться до конца месяца.

"Это один из сценариев, если сторговаться с Киевом не удастся, то будет задействован другой. Все прояснится к концу месяца", - добавили авторы.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

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