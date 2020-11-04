С приходом «русского мира» на Донбасс мечтавшие о жизни в России люди на своей шкуре почувствовали прелести этой самой жизни

85% населения «ДНР» получают доход, сумма которого составляет от 4,5 до 7,5 тысяч рублей (1622 – 2704 грн), что по российским меркам считается уровнем крайней нищеты, передает телеграмм-канал «Вольнодумец».

В «ДНР» практически не осталось работающих заводов, как нет и сырья для них, стоит железнодорожный транспорт, убита химпромышленность. Уголь, который добывают в шахтах, оказался никому не нужен. Сейчас там работают не более шести шахт, а все остальные руководство режет и сдает на металлолом, а сами шахты затапливают «потихоньку, но каждый день».

Из того, что еще работает в «республике», автор назвал коммунальные службы, рынки, торговые точки, органы власти, медучреждения, учебные заведения, часть из которых уже сокращена. Со следующего года их вообще планируют объединить, потому что нет студентов и учеников, и сократить в несколько раз.

Единственная работа, куда можно без проблем устроиться, – стать боевиком. Однако молодежь призывного возраста старается либо поступить в вузы, либо сбежать из «ДНР», чтобы не идти служить. Кроме того, на фронте существенно участились случаи дезертирства.

В соцсетях люди массово жалуются на ситуацию в «ДНР» и приходят к выводу о том, что не стоило вообще создавать такую «республику».

«Эйфория прошла, ж*па - пришла», «Коммендантский час уже более 6 лет (это уж точно не заслуга Украины). Полное отсутствие прав у населения республик. Отсутствие работы и каких-либо перспектив. Самая большая мечта молодёжи- «уехать навсегда из этого гадюшника» (подслушано лично мною от студентов одного из ВУЗов). Ничего не строится, не развивается, всё приходит в упадок. На фоне коронавируса мы видим полную деградацию медицины, отсутствие лекарств в аптеках и полное безразличие властей решать эту проблему. Единственная их цель — это побольше украсть и свалить. …Так скажите — а зачем нам это нужно? Что делать обычным людям, которые не могут уехать, но не хотят так жить??? Да и жизнь ли это? Это существование», «Да пора распускать всю эту ДНР и убирать все блок посты. Сколько еще можно терпеть?», «Судя потому, как мы живём, ее создавать не стоило», «Здесь процентов 80 всех дончан со мной согласны. Просто народ запуган, боятся что-либо сказать против этой дырляндии», – приводит примеры комментариев «Вольнодумец».

Напомним, ветеран АТО разнес в пух и прах «мирный план» по Донбассу ставленников Кремля.

Как сообщала Politeka, в «ДНР» придумали наказание для нежелающих защищать «республику».

Также Politeka писала, что Россия бросила «ДНР» без денег и без лекарств.