Российский президент Владимир Путин насмешил сеть появление на публике после продолжительного пребывания в своем бункере в Ново-Огарево
4 ноября он поучаствовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.
Насмешки пользователей соцсетей вызвал тот факт, что к памятнику, к которому от Кремля – всего несколько десятков метров, президент приехал на бронированной машине, а Красную площадь закрыли для посетителей.
«Расстояние от Спасской башни до памятника Минину и Пожарскому - метров 70. Тут без лимузина с охраной при наглухо перекрытой Красной площади никак не обойтись», – поиронизировал в Twitter блогер под ником Профессор Преображенский.
"Персонал в борделе": Тина Кароль поразила максимальным бесстыдством в прозрачном наряде
"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины срочно покинула страну после болезни, муж-миллиардер настоял
Звезда «Квартал 95» Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…»
"Невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось"
Он опубликовал запись, на которой видно, как Путин выходит из машины в окружении крепких охранников.
«Кругом враги: либералы, пятая колонна и западные наймиты. Но ещё страшнее народ, познавший двадцатилетие рывков, прорывов, скачков и толчков», «Вы не понимаете: это апофеоз единства с народом...», «Опять фюрер выехал на очищенную от вражеского народа площадь?», «Он не пройдет и 7 метров в своих пынеходах на 15-сантиметровой платформе и в бронежилете с бронетрусами», «Везде враги», «Лучше б ему возложили цветы. Или кто что может», «Ничего удивительного, у Сталина на даче было два забора, при этом внутри дачи тоже была охрана и передвижения внутри дачи – один охранник шёл впереди, другой сзади. Все тираны помешаны на собственной безопасности», «Смотреть на это невыносимо», «Народная любовь - она такая... Рисковать нельзя)», – пишут под публикацией пользователи.
Напомним, Путин пошел на крайние меры из-за страха за свою жизнь.
Как сообщала Politeka, странное поведение Путина на форуме вызвало небывалый ажиотаж.
Также Politeka писала, что последнее выступление Путина вызвало тревогу в России.