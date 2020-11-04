Это уже даже не смешно!

Российский президент Владимир Путин насмешил сеть появление на публике после продолжительного пребывания в своем бункере в Ново-Огарево

4 ноября он поучаствовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

Насмешки пользователей соцсетей вызвал тот факт, что к памятнику, к которому от Кремля – всего несколько десятков метров, президент приехал на бронированной машине, а Красную площадь закрыли для посетителей.

«Расстояние от Спасской башни до памятника Минину и Пожарскому - метров 70. Тут без лимузина с охраной при наглухо перекрытой Красной площади никак не обойтись», – поиронизировал в Twitter блогер под ником Профессор Преображенский.

Он опубликовал запись, на которой видно, как Путин выходит из машины в окружении крепких охранников.

Расстояние от Спасской башни до памятника Минину и Пожарскому - метров 70.

Тут без лимузина с охраной при наглухо перекрытой Красной площади никак не обойтись. pic.twitter.com/pqzy2ifDpE — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 4, 2020

«Кругом враги: либералы, пятая колонна и западные наймиты. Но ещё страшнее народ, познавший двадцатилетие рывков, прорывов, скачков и толчков», «Вы не понимаете: это апофеоз единства с народом...», «Опять фюрер выехал на очищенную от вражеского народа площадь?», «Он не пройдет и 7 метров в своих пынеходах на 15-сантиметровой платформе и в бронежилете с бронетрусами», «Везде враги», «Лучше б ему возложили цветы. Или кто что может», «Ничего удивительного, у Сталина на даче было два забора, при этом внутри дачи тоже была охрана и передвижения внутри дачи – один охранник шёл впереди, другой сзади. Все тираны помешаны на собственной безопасности», «Смотреть на это невыносимо», «Народная любовь - она такая... Рисковать нельзя)», – пишут под публикацией пользователи.

Напомним, Путин пошел на крайние меры из-за страха за свою жизнь.

Как сообщала Politeka, странное поведение Путина на форуме вызвало небывалый ажиотаж.

Также Politeka писала, что последнее выступление Путина вызвало тревогу в России.