"Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как российский президент бодро шагает по борту корабля, а потом бере непосредственное участие в поднятии государственного флага.

Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» pic.twitter.com/lflk8pNitJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 3, 2020

В сети бурно отреагировали на появление Путина на публике, так последнее время он провел в "бункере" в городе Валдай. Не остался без внимания и сам ледокол.

"А чо ножками семенит? Бронированные трусы мешают?", "Он лёд то колоть будет? (Хотели как лучше, а получилось как всегда)", "Это в бункере такую студию оборудовали или снимают на зелëнке?", "И за это мы платим на его содержание 50 млн в день?", "Херней занимается, лучше бы в больницы заглянул" , "Больше героев в России не осталось кроме Черномырдина? - писали в сети.

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