В сети бурно отреагировали на появление Путина на публике, так последнее время он провел в "бункере" в городе Валдай. Не остался без внимания и сам ледокол.
"А чо ножками семенит? Бронированные трусы мешают?", "Он лёд то колоть будет? (Хотели как лучше, а получилось как всегда)", "Это в бункере такую студию оборудовали или снимают на зелëнке?", "И за это мы платим на его содержание 50 млн в день?", "Херней занимается, лучше бы в больницы заглянул" , "Больше героев в России не осталось кроме Черномырдина? - писали в сети.
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