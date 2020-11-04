Воды в Симферополе хватит на год, а дополнительных запасов близи города нет

Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

Кроме того, он признал, что дождь не помог пополнить запасы воды, а из-за незначительных запасов ресурса вокруг Симферополя даже после дождей график ее подачи населению сохранится еще на год.

Аксенов также заявил, что власти Крыма "готовы к худшему" и добавил, что дополнительных запасов воды вблизи оккупированного Симферополя нет. Местные с таким количеством воды протянут не больше года.

"Многие там рассказывают про миллионы кубометров воды вокруг Симферополя, а когда доходит дело до того, что покажите, где, то все, оказывается совсем не так", – сказал Аксенов.

По данным местного Гидрометцентра, осадки, выпавшие в прошлом месяце в Крыме, не улучшили ситуацию с водоснабжением и приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным, а также незаметным.



Также ранее сообщалось, что Россия предложила странный способ решения проблемы нехватки воды в Крыму.

В частности, российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который также назначен Кремлем "куратором" полуострова, предложил использовать сточные воды, чтобы снабдить Крым водой. Похоже, власти Кремля считают, что такая вода сойдет и людям, и скоту - за 7 лет они ничего лучше не смогли придумать.

Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

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