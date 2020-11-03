Россия перебросила в Сирию 8 транспортных самолетов своих Военно-космических сил

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале "Записки охотника",





"Сразу 8 (!) транспортников Ил-76 ВКС РФ на авиабазе Хмеймим. 1 ноября 2020", - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках, сделанной со спутника, видны точки расположения самолетов.

В этот раз самолеты пролетели над Каспийским морем вблизи азербайджанской границы и двинулись через воздушное пространство Ирана и Ирака.

Ранее мы сообщали, что военную базу ВКС РФ "Хмеймим" атаковали протурецкие джихадисты.

Согласно информации боевики поджигают траву, а мощные клубы дыма и огня ограничивают работу боевой авиации.

"В настоящий момент ситуация близка к критической, и, хотя об эвакуации российских военных с авиабазы "Хмеймим" речь пока что не идет, риск уничтожения военного аэродрома стихией очень высок. Нарушена работа российских ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, военные и техника и РФ находятся в Сирии с 2015 года. За этот период Россия трижды объявляла о сворачивании военной операции и своего контингента в Сирии, но и после этого продолжала участвовать в боевых действиях.

Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.

Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

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