Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал Донбасс "опухолью"

По словам чиновника, у Украины есть два варианта решения вопроса с неподконтрольными территориями.

"Нам главное - не взять его обратно (оккупированный Донбасс, - ред.), как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я - за терапию и полное восстановление нашего организма", - сказал он.

Такое заявление Резникова вызвало бурные обсуждения в сети. Украинцы как поддерживали, так и выступали с критикой таких слов чиновника.

"Это правда! Её отрезать и выбросить, чтобы не мешала другим органам жить", "Опухоль это наше правительство лечить нельзя, только удалять", "Раковая опухоль для Украины, такие политики как он", "А в чем проблема? Он прав жители Донбасса в Украину не хотят поэтому надо закрыть границу с "ДНР" и ЛНР"", "Вот из-за таких никчемок и страна не может развиваться нормально все им мешает. Нужно не только кричалки орать, а ещё страну восстанавливать, чтобы народ хотел жить в своей стране", - писали в сети.

Напомним, в "ДНР" придумали наказание для тех, кто не желает защищать "республику".

Как сообщала Politeka, в сети показали, что оккупанты сделали с транспортом в Луганске.

Также Politeka писала, что жительница ОРДЛО наелась "русского мира" и грезит об Украине.



