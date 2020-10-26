Президент России Владимир Путин испугался европейских ракет и обратился в НАТО с призывом
В частности, глава страны-агрессора России призвал НАТО объявить мораторий и запретить развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Об этом говорится на сайте Кремля.
Он сказал, что российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход из него США стал большой ошибкой.
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По словам Путина, Российская Федерация якобы готова не развертывать в Европе ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" при условии встречных шагов альянса.
"Российская Федерация тем не менее тоже готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развёртывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО", — говорится в заявлении Путина.
Также ранее сообщалось, что Путин высказал свое недовольство наличием проблемы с водой в Крыму. По его словам, такое положение дел негативно сказывает на бизнесе и благосостоянию людей оккупированного полуострова.
Кроме того, президент РФ уверен, что Украина разрушила все то, что досталось ей после распада СССР.
Напомним, новое вторжение РФ в Украину, Путина предупредили о последствиях.
Как сообщала Politeka, Путин внезапно разочаровался в убыточном Крыме, у жителей полуострова серьезные проблемы.
Также Politeka писала, что Эрдоган придумал, как лишить Путина последних союзников.