Президент России Владимир Путин испугался европейских ракет и обратился в НАТО с призывом

В частности, глава страны-агрессора России призвал НАТО объявить мораторий и запретить развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Он сказал, что российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход из него США стал большой ошибкой.

По словам Путина, Российская Федерация якобы готова не развертывать в Европе ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" при условии встречных шагов альянса.

"Российская Федерация тем не менее тоже готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развёртывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО", — говорится в заявлении Путина.

Также ранее сообщалось, что Путин высказал свое недовольство наличием проблемы с водой в Крыму. По его словам, такое положение дел негативно сказывает на бизнесе и благосостоянию людей оккупированного полуострова.

Кроме того, президент РФ уверен, что Украина разрушила все то, что досталось ей после распада СССР.

Напомним, новое вторжение РФ в Украину, Путина предупредили о последствиях.

Как сообщала Politeka, Путин внезапно разочаровался в убыточном Крыме, у жителей полуострова серьезные проблемы.

Также Politeka писала, что Эрдоган придумал, как лишить Путина последних союзников.