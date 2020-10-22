Масштабна агресія Росії проти України цілком вірогідна вже найближчими місяцями
Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов, передає УНН.
При цьому він пояснив, що це може статися через ситуацію з безпекою в Європі і світі в цілому.
У той же час він підкреслив, що якщо лідер країни-агресора Володимир Путін зважиться на такий крок, то матиме дуже потужну відсіч від українського війська, адже ЗСУ готові захищати Батьківщину.
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"З урахуванням того, що відбувається сьогодні в світі, з урахуванням ситуації, пов'язаної з Білоруссю, Молдовою, Карабахом, ми вважаємо, що така загроза (ескалації в найближчі місяці. - Ред.) існує, і вона була постійно", - сказав Данилов.
Крім того, секретар РНБО додав, що Росія не відмовляється і від спроб політичного впливу. На це вона не шкодує шалених коштів, які вкладає в партії, розраховані на Проросійський сегмент і російськомовне населення.
"Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони в це вкладають великі кошти", – сказав Данилов.
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