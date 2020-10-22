Масштабная агрессия России против Украины вполне вероятна уже в ближайшие месяцы

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН.

При этом он пояснил, что это может произойти из-за ситуации с безопасностью в Европе и мире в целом.

В то же время он подчеркнул, что если лидер страны-агрессора Владимир Путин решится на такой шаг, то будет иметь очень мощный отпор от украинского войска, ведь ВСУ готовы защищать Родину.

"С учетом того, что происходит сегодня в мире, с учетом ситуации, связанной с Беларусью, Молдовой, Карабахом, мы считаем, что такая угроза (эскалации в ближайшие месяцы. – Ред.) существует, и она была постоянно", – сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что Россия не отказывается и от попыток политического влияния. На него она не жалеет безумных средств, которые вкладывает в партии, рассчитанные на пророссийский сегмент и русскоязычное население.

"Вы знаете, что господин Лавров сделал в свое время заявление, когда он сказал, что они защищают во всем мире не россиян, а русскоязычных. Поэтому продвижение русского языка для них является доминантой не только в Украине, но и во всем мире. Они в это вкладывают большие средства", – сказал Данилов.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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