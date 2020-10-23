На фоне дальнейших побед Азербайджана в битве за Нагорный Карабах Россия прибегла к излюбленному методу запугивания

В частности, Россельхознадзор намекнул Азербайджану на возможные санкции, передает Politeka.net со ссылкой на сайт учреждения.

Как стало известно, представители ведомства в телефонном разговоре с Агентством по пищевой безопасности Азербайджанской Республики «выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями обнаружений карантинных для России и других стран-членов ЕАЭС объектов в плодоовощной продукции, импортируемой из Республики».

Россельхознадзор, в частности, подчеркнул, что один из наибольших показателей по количеству обнаружений вредных организмов – 15 случаев – зафиксирован в поставляемых в Россию партиях томатов. Карантинные объекты фиксировались также в сливе, персиках, продовольственном картофеле, яблоках, черешне, нектаринах, гранатах.

Как заявили в ведомстве, с начала года таких случаев было уже 76. В дальнейшем Москва пригрозила ограничить ввоз продукции растительного происхождения из Азербайджана, если выявленные случаи не будут исправлены.

Ранее мы писали о том, что в Армении призвали бойкотировать продукты украинского производства. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский в Анкаре встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом. По итогам беседы было подписано рамочное военное соглашение между правительствами.

По словам авторов инициативы, деньги, которые будут выручены за эту продукцию, пойдут на вооружение турок, поскольку двигатели турецких беспилотников Bayraktar производятся в Украине.

Мы также рассказывали о том, что российский бизнесмен армянского происхождения Грант Агасьян предложил Азербайджану выкупить Нагорный Карабах. По словам предпринимателя, военным путем этот конфликт не решить.

«Мы, армянские предприниматели из самых разных стран мира, готовы заключить сделку. Мы готовы оценить эту землю и выкупить претензии на нее полностью раз и навсегда у наших азербайджанских коллег. Мы соберем данные средства, выкупим эту землю и отдадим ее людям, которые живут на ней», – заверил Агасьян.

Напомним, над Азербайджаном поднят сине-желтый флаг, Украину благодарят за поддержку.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Пашинян заговорил о вводе военных РФ после разгрома Армении в Карабахе.