На Донбассе не верят в помощь Москвы

Успешные действия армии Азербайджана по освобождению Нагорного Карабаха не на шутку перепугали боевиков Донбасса

Они уверены, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ничто не помешает совершить блицкриг на востоке Украины по "картам 2014 года".

Об этом пишет телеграмм-канал «Ясиноватая Донбасс на линии огня».

«По поступающей информации с той стороны и сведениям из открытых источников понятно, что украинские партнеры Москвы готовят ударные группы на нескольких легко уязвимых для ДНР направлениях. К примеру, в секторе Ясиноватского района, за линией соприкосновения, практически нигде нет второй линии обороны», – говорится в сообщении.

Автор также пишет, что при обстреле линии боевого соприкосновения отходить будет некуда, и бои развернутся в черте города.

При этом у боевиков уверены в том, что операция ВСУ станет успешной.

«На участках взлетной полосы ДАПа, ЯБП , Красного Партизана расстояние от ВСУ до позиций ДНР крайне малы. До километра. При желании, в результате внезапной атаки, ВСУ с боями сможет в течении суток занять к примеру админ Площадку под Песками. Занять Васильевку, Крутую Балку. Через Узор снова зайти в Ясиноватую. И никто не помешает им через час быть на кольце мкрна Зеленый в Макеевке, ну и, если помечтать, на Успенке. На танках. Или отбить Красный Партизан», – гласит текст публикации.

При этом в «ДНР» не рассчитывают на то, что в Москве кто-то особо будет обеспокоен таким развитием событий. Автору также интересна позиция главаря «ДНР» Дениса Пушилина в случае блицкрига ВСУ:

«Любопытно, какими словами будет оправдываться глава суверенного государства ДНР Денис Владимирович в случае, если ВСУ, все же получив отмашку на блицкриг, оттяпают кусок нашей пяди земли? Его пяди, его земли, его страны».

Напомним, оккупанты РФ стянули технику под Иловайск, тревожные данные.

Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.

Также Politeka писала, что жаркие бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.